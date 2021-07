Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PALINSESTI«Io Alessia Marcuzzi la adoro. È lei che ci ha lasciati». Lo ha ribadito due volte, Pier Silvio Berlusconi, in apertura della presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset. «È un'ottima conduttrice - ha detto ieri l'ad e vicepresidente dell'azienda, che a settembre trasferirà la sede legale in Olanda - Ma i contratti in esclusiva, a prescindere dal prodotto, non li facciamo più. Si era parlato di fare Scene da un...