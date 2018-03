McEwan «incroci di civiltà» a Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTOVenezia si prepara ad accogliere uno dei grandi romanzieri del panorama letterario internazionale: Ian McEwan che mercoledì 4 aprile, alle 17, al Teatro Goldoni darà il via al festival di letteratura Incroci di civiltà. Oggi come anteprima il prorettore di Ca' Foscari parlerà dell'autore britannico e del libro Nutshell: alle ore 20, alla Libreria Marco Polo,a due passi da Rialto. Nutshell (2016) è il ultimo romanzo, raccontato in prima persona da un feto, o meglio da un bambino non ancora nato, che è informato su quanto sta...