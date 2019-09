McEwan in tempo di Brexit nel mondo dei nuovi robot

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LIBROE' un robot, Adam, bello e potente a dominare la scena nel nuovo romanzo di Ian McEwan, Macchine come me dove ci si interroga su che cosa sia la natura umana ma soprattutto sulla responsabilità di gestire il rapporto con le macchine artificiali. «Al cuore del libro c'è la questione morale» dice lo scrittore, che oggi chiuderà il Festivaletteratura di Mantova, e ha appena finito di scrivere un nuovo romanzo sulla Brexit. LO SCARAFAGGIO«L'ho consegnato giovedì scorso e uscirà in tempi record, a 10 giorni dal momento in cui l'ho...