IL LUTTO

Se l'esperienza dello storico quartetto di John Coltrane va considerata come una delle vette della musica del Novecento, il ruolo di Alfred McCoy Tyner è di assoluto rilievo. Il pianista di Filadelfia, scomparso a 81 anni, deve infatti gran parte della sua popolarità proprio alla crescita umana e artistica maturata al fianco dell'indimenticabile sassofonista.

McCoy Tyner aveva iniziato a suonare a 13 anni maturando così rapidamente, dopo le prime esperienze giovanili con Benny Golson e Art Farmer, da essere praticamente pronto al suo appuntamento con la storia.

LA RIVOLUZIONE

Il contesto appare da subito decisivo. Sono appena iniziati gli anni Sessanta quando il pianista entra infatti in pianta stabile nel gruppo di Coltrane (era l'unico superstite) dando un contributo fondamentale, ed insostituibile come poi si vedrà, alla svolta di impianto modale che il rivoluzionario sassofonista lancia al mondo della musica di matrice neroamericana con My Favorite Things Crescent, Ballads e soprattutto con il capolavoro assoluto A Love Supreme che porta la loro musica a livelli di spiritualità mai raggiunti fino a quel momento.

In tutta questa corposa pagina di jazz l'apporto del pianoforte è decisivo nel delineare anche l'atmosfera delle registrazioni, spesso sospese tra la furia espressiva tipica di quegli anni e momenti più riflessivi.

Quando però, qualche anno più tardi, Coltrane passa a dimensioni molto più prossime al free jazz, McCoy Tyner decide di prendere la sua strada.

È qui che il suo celebre fraseggio vigoroso e ritmico, probabilmente caratterizzato anche dal fatto che è un macino, inizia a modificarsi diventando sempre più raffinato ed elegante, grazie ad un linguaggio subito riconoscibile ed anche efficace.

AL VERTICE

Figura molto riservata ed essenziale, il pianista della Pennsylvania, cresciuto in una famiglia molto religiosa e sempre vicina alla musica visto che il padre suonava nelle chiese, fa parte di diritto di quella grande scuola statunitense che comprende anche Herbie Hancock, Keith Jarrett, Chick Corea e Bill Evans. Tutti virtuosi che nelle loro produzioni hanno saputo creare nuovi percorsi e che proprio per questo motivo hanno profondamente influenzato le generazioni successive.

In Italia e nel Nordest il suo nome ha sempre attirato l'attenzione degli organizzatori e degli appassionati anche per via della sua capacità di assimilare suoni e influenze africane e asiatiche, apparentemente lontane dal suo vocabolario sonoro.

IL RICORDO

Tanti gli appuntamenti nella varie rassegne estive e l'ultima apparizione ad Umbria Jazz, dove era stato ospite in più occasioni a partire dall'ormai lontano 1975, risale al 2009.

«Si può davvero dire - spiegano gli organizzatori di Perugia nel ricordare la figura del grande pianista scomparso - che senza il quartetto di Coltrane il jazz moderno non sarebbe stato lo stesso».

L'artista nella sua articolata carriera in giro per il mondo ha ottenuto cinque Grammy Awards, incidendo più di 80 album tra i quali spiccano le collaborazioni al fianco di Wayne Shorter, Bobby Hutcherson, Joe Henderson e Jackie McLean. Insomma, un gigante che ci ha lasciato, sia alla guida del suo gruppo sia nelle versioni in solo, album sempre originali e ricchi di idee come Extensions, Sahara, Asante e Enlightenment.

Gianpaolo Bonzio

