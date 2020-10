TENDENZE

Pensare in grande aiuta. Ben lo sanno i creativi. Daniel Lee ha basato su questo il rilancio di Bottega Veneta e anche il suo definitivo lancio nell'olimpo degli stilisti più ammirati. Una volta arrivato alla guida della casa di moda del gruppo Kering ha preso un marchio di fabbrica come l'intrecciato in pelle per ingigantirlo e farlo assurgere a motivo decorativo pop. Risultato: un dettaglio di lusso appena sussurrato e lavorato quasi segretamente negli atelier in quel di Vicenza è diventato conosciuto, instagrammato e molto desiderato, tanto da far schizzare in alto le vendite di borse e scarpe caratterizzate da maxi fettucce di pelle sovrapposte in colori carichi a sottolineare meglio il messaggio.

L'ESPLOSIONE

Circa un mese fa Pierpaolo Piccioli ha presentato la collezione Valentino per la prossima primavera/estate. A catturare l'attenzione gli accessori con i fan dalla maison giubilanti per il ritorno delle Rockstud. Si tratta di una linea Valentino Garavani di dieci anni fa di borse e scarpe che hanno fatto il sold out e copiatissime da quasi tutti i produttori low cost con scarsi risultati. Erano caratterizzate da piccole borchie cuneiformi che ricordano il bugnato romano. Ora le dimensioni sono letteralmente esplose. Gli elementi metallici costellano ancora calzature, pochette e tracolle, ma in versione XXL. Perché un principio base per un'icona è la necessità di sapersi reinventare. Altrimenti il rischio di trasformarti in memorabilia è dietro l'angolo.

Un pensiero simile deve aver percorso la mente di Riccardo Tisci quando si è avvicinato a Burberry, storico marchio inglese. Il designer ha preso il check della griffe che appare all'interno dei famosi trench e lo ha portato allo scoperto, non prima di averlo passato alla lente d'ingrandimento. Per questo autunno/inverno sono arrivate giacche, completi e cappotti in un'allegra danza di tartan macro e amabilmente mixati tra di loro. Rimanendo in tema capispalla, la giacchina in tweed di Chanel ha fatto storia. Virginie Viard, nell'intento di conquistare le nuove generazioni e di dare nuova grinta a ciò che fu, ha proposto per la bella stagione lo stesso capo, ma bold. Quel capo un po' accostato con discrezione a una camicetta e a un filo di perle è diventato un giubbotto da indossare anche coi jeans boyfriend. Da Dolce&Gabbana è stato sovradimensionato il corpetto, che si sfoggia sopra camicie o maglioni. Un'altra icona come il gommino di Tod's è approdato dalla suola delle calzature alle borse. Il modello Signature, una delle novità di questa stagione, ha il pellame marchiato da un motivo matelassé che ricorda proprio il famoso segno distintivo dei mocassini.

TRASFORMAZIONI

Fendi ha mandato in passerella delle maxi shopper della sua boutique e da qualche anno Max Mara ha dato nuovo significato al termine pochette con la sua Pasticcino bag, grande molto più della solita borsetta a mano. La camicia maschile azzurra o a righe è diventata abito per lei da N°21 e da Michael Kors, mentre Jonathan Anderson ha giocato col macro per la collezione spring/summer di Loewe sia nei materiali (enormi) forniti a supporto della presentazione, sia con maxi nodi decorativi degli abiti.

«Venti anni fa Naomi Klein, nel suo saggio No Logo, raccontava del culmine del successo per i marchi negli anni Ottanta e poi della crisi nel decennio successivo a causa di una scarsa credibilità in tema di etica - spiega Marco Pedroni, sociologo della moda - I brand hanno provato a ricostruire con il trendwatching, ovvero ispirandosi ai consumi di strada, e col recupero dell'heritage, cioè l'artigianalità e le tradizioni vere o presunte. Massimizzando alcuni dettagli storici cercano di rafforzare la loro identità, senza fossilizzarsi sul logo. Si tratta di usare la parte per il tutto: rafforzando una cercano di ridare vigore al resto. In più puntano sull'autenticità, la stessa che ci fa seguire un influencer rispetto a un altro: la maison sembra mostrare dettagli intimi con un grandangolo, portando alla luce ciò che prima era nascosto».

Anna Franco

