LA RICERCA

VENEZIA Ventimila metri quadri. Almeno 200 postazioni di lavoro. Spazi per 25mila metri lineari di scaffalature per l'archivio. E poi sale riunioni, depositi, posti auto scoperti e autorimesse per un minimo di 70 posti auto. Qualcuno ha un immobile di questo genere da vendere o, alla peggio, da scambiare con una permuta?

A cercarlo è la Regione Veneto che ieri, sul proprio Bollettino ufficiale, ha fatto pubblicare il decreto della Direzione Patrimonio numero 29 dello scorso 10 febbraio. Il decreto in questione ha approvato l'avviso pubblico - disponibile sempre sul Bur di ieri - finalizzato ad avviare una consultazione preliminare, con lo scopo di analizzare le condizioni del mercato immobiliare nella terraferma veneziana e di valutare la possibilità di acquisire, anche a titolo di permuta con beni ricompresi nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, un immobile esistente da utilizzare per la razionalizzazione degli uffici e delle strutture logistiche regionali in Mestre.

Tradotto in parole povere: la Regione, oltre a vendere beni immobili - e in vendita c'è pure la sede ufficiale di Palazzo Balbi - vuole accorpare nella terraferma veneziana le sedi distaccate e gli uffici in un unico posto. E questo spiega perché si cercano almeno ventimila metri quadri con annessi magazzini e posti auto.

I LAVORI

C'è anche da dire che l'ex magazzino di Venezia, in Fondamenta Santa Lucia, dovrà essere ristrutturato per poi essere destinato a uffici. Non solo: lo scorso anno la giunta regionale ha approvato una delibera con cui ha avviato lo studio di fattibilità per la costruzione della sede di un nuovo archivio regionale, con l'obiettivo di ottenere sostanziali economie di scala nella gestione di tutti i servizi logistici attualmente presenti in terraferma.

IL TERMINE

«Il processo avviato - recita il decreto pubblicato ieri - ha messo tuttavia in evidenza la necessità di effettuare preliminarmente alla progettazione esecutiva dei programmati nuovi interventi - sia in adiacenza alla Stazione, sia per il nuovo archivio - un'analisi complessiva e unitaria delle modalità e delle migliori condizioni per il riaccorpamento dei diversi uffici, anche in terraferma, e quindi di predisporre, di concerto con le Direzioni afferenti l'Area Risorse Strumentali, uno studio di fattibilità generale da sottoporre alla giunta, in grado di prendere in considerazione tutte le possibili soluzioni logistiche, con particolare attenzione ai costi, ai benefici e alla tempistica di ogni ipotesi prospettata, in modo coordinato ed efficiente».

Di qui la ricerca di mercato avviata attraverso la pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale. Chi fosse interessato a manifestare il proprio interesse dovrà presentare la propria proposta entro il 31 marzo.

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

