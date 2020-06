Tornano i concerti e gli spettacoli live a Palmanova, città stellata Patrimonio dell'Umanità Unesco in provincia di Udine. Si comincia, il 25 luglio, con lo spettacolo Omaggio a Ennio Morricone, un viaggio fra le celebri musiche del compositore italiano più famoso al mondo proposto dalla FVG Orchestra, diretta dal maestro Diego Basso, con ospiti il flautista Andrea Griminelli e il trombettista Mauro Maur. Il secondo appuntamento sarà con Canto Libero: un grande evento tributo all'accoppiata Mogol Battisti, in programma il 3 agosto. Il giorno 7 sarà la storia della musica italiana la protagonista sul palco di Piazza Grande con il concerto dei Nomadi. Fra gli appuntamenti di punta della rassegna ci sarà poi quello del 9 agosto con il live di Max Gazzè (nella foto) che presenterà tutti i suoi più grandi successi di oltre 25 anni di carriera. Tributo d'eccezione è invece quello dei 6 Pence, un viaggio a 360° gradi fra i successi dei Queen, in programma il 12 agosto. Altro appuntamento per gli appassionati di musica è quello del 5 settembre con le leggende progressive rock della Premiata Forneria Marconi, nello spettacolo dedicato a Fabrizio De André. A chiudere l'edizione di Estate di Stelle 2020 ci sarà lo spettacolo Opera!, un concept show del Time Machine Ensemble diretto da Beatrice Venezi (classe 1990), prima direttrice d'orchestra donna in Italia, la più giovane in Europa e la più giovane direttrice al mondo ad essersi esibita in teatri di rilievo internazionale con il concittadino di adozione Andrea Bocelli.

