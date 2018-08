Mauro Corona «Mi rifugerò in montagna»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA / 1«Quest'anno non so se andrò in piazza ad Erto. La notorietà non è sempre bella. Certo, l'ho cercata e la uso, ma alla fine c'è il rischio che danneggi. Mi sa che, invece, della sagra paesana, mi rifugio in montagna. Magari dalle parti di Misurina». Mauro Corona, niente festa di paese quest'anno per Ferragosto«Credo proprio che non andrò. Perchè sono stato fin troppo al centro dell'attenzione. Poi, si sa come sono i paesi, c'è sempre chi dice che... Mauro si vuole pavoneggiare. Insomma, meglio lasciar perdere,...