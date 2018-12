CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Mauro Caruccio dall'inizio dell'anno guida la filiale italiana del più grande costruttore orientale. Quello che prima di tutti ha inserito il rispetto ambientale in cima alla lista delle priorità, puntando sull'elettrificazione. Nell'era moderna, infatti, è stata la Toyota ad equipaggiare i veicoli con un potente propulsore a batterie in grado di spingere l'auto anche da sola e, soprattutto, di recuperare una corposa quantità di energia. Una preziosa spinta che in precedenza andava persa, capace di ridurre i consumi, abbattere le emissioni...