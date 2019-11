Mattotti & Buzzati l'animazione è viva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La famosa invasione degli orsi in Sicilia è tratto da un romanzo di Dino Buzzati, dove si narra di Leonzio, il grande Re degli orsi, che va alla ricerca di suo figlio Tonio, scomparso nelle acque del fiume. Lo troverà in un circo, nel mondo degli umani, dove regna un malvagio Granduca. Ma grazie al mago De Ambrosiis riuscirà a resuscitarlo, dopo la caduta in un esercizio di equilibrismo. Arrivati al potere, però gli orsi dimostreranno di avere gli stessi difetti degli umani. L'animazione italiana, certo non rumorosa, è comunque viva, si...