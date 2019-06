Mattia e le Stelle minori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LIBROL'attesa è finita. In un'intervista a Il Gazzettino, Mattia Signorini aveva annunciato la pubblicazione del suo nuovo romanzo. Stelle minori uscirà domani per Feltrinelli. E sabato, a Rovigo, ci sarà la prima presentazione ufficiale, in piazza Garibaldi alle 18 (in caso di maltempo in Pescheria Nuova). Un vero e proprio evento off di Rovigoracconta, che avrà come protagonista proprio l'ideatore di quel festival che, negli ultimi sei anni, ha fatto parlare del capoluogo polesano a livello nazionale. In Stelle minori il lettore...