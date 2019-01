CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Matteo Salvini sta pensando seriamente a rinunciare all'immunità parlamentare e a farsi processare per sequestro di persona. Deciderà nei prossimi giorni e i tempi non richiedono fretta: l'aula del Senato dovrebbe pronunciarsi tra due mesi. Se Salvini lo facesse, vivrebbe da martire le ultime settimane della campagna elettorale per le Europee (si vota il 26 maggio) e il suo bacino di voti fatalmente ne trarrebbe beneficio. Toglierebbe soprattutto d'impaccio i suoi alleati del Movimento 5 Stelle: questi hanno sempre sostenuto che un...