Matteo Salvini ha scelto: vuole tornare al voto. Vuole capitalizzare questo consenso che sente attorno a sé e al suo partito, la Lega. D'altronde, le Europee hanno dato un segnale chiaro: è lui l'uomo del momento, il leader carismatico di cui gli italiani si fidano. E non vuole commettere lo stesso errore di Renzi, che ha avuto la sua stessa parabola ascendente, e non è riuscito a sfruttare il momento di apice della sua carriera andando al voto. Non è più il tempo dei leader eterni, e Salvini lo sa: aspettando, rischia il logoramento. Non...