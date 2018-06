CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Matteo Salvini è un uomo fortunato. Anche chi non ama i suoi toni esasperati, perfino chi non ne condivide la durezza nei confronti dei migranti, deve arrendersi dinanzi all'ipocrita arroganza di paesi europei grandi e piccoli. Il presidente francese Emmanuel Macron accusa il governo italiano di essere affetto da lebbra populista', con evidente riferimento al nostro ministro dell'Interno che gli ricambia la cortesia ogni giorno. Una espressione del genere sarebbe stata bene in bocca a Churchill nei confronti del primo Hitler, ma è...