Matteo Cappelletto si conferma sindaco Battuto Canali, respinto l'attacco leghista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN STINO DI LIVENZAA San Stino il centrosinistra resiste all'attacco della Lega. Alle 24, con 11 seggi scrutinati su 12, il sindaco uscente Matteo Cappelletto mette in cascina 2480 gettoni. Dietro Giuseppe Canali con 2027, poi Dino Sutto con 997 e Gabriele Missio con 381. Per Canali rimonta virtualmente impossibile, Cappelletto si riconferma.LA GIORNATAUrne regolarmente aperte, ieri mattina dalle 7, nei dodici seggi allestiti per il rinnovo del consiglio comunale. Sei seggi nel Capoluogo, tre a La Salute di Livenza, uno rispettivamente a...