Matera, premio Città dei Sassi tra eccellenze e tante bellezze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOIn occasione del Premio che annualmente porta in passerella le eccellenze italiane più giovani e i fedeli dell'alta moda, si annuncia a Matera, da domani al 16 dicembre un programma che costituisce il clou della manifestazione Premio Moda Città dei Sassi 2019. Moda, design, arte, musica, cinema: in due giornate ricche di appuntamenti. L'organizzazione di questo evento consente di alternare momenti di cultura e di curiosità (anche gastronomiche) a proposte moda con la partecipazione di giovani di ogni paese. Ma non solo: accanto alle...