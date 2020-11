L'INTERVISTA

Nato in una famiglia libica emigrata negli Stati Uniti, poi trasferitosi in Egitto fino all'arrivo a Londra, quella di Hisham Matar è una storia di erranza, di drammatica ricerca intorno alla morte del padre oppositore al regime di Gheddafi. Vincitore del Premio Pulitzer con il libro Il ritorno Hisham Matar arriva sugli schermi della 26^ edizione (online) del festival letterario pordenonese Dedica, in cinque appuntamenti da sabato 21 a martedì 24 novembre, a cominciare con l'intervista inaugurale allo scrittore in conversazione (seppur a distanza) con Benedetta Tobagi sabato alle 16.30 (sui canali Facebook e Youtube). Negli incontri Matar parlerà dei suoi libri, tra cui il recente Un punto di approdo (Einaudi) nato dall'incontro con i capolavori dell'arte senese.

Intellettuale, professore e scrittore, esiliato, lei è un osservatore indipendente della Libia e dell'Europa. Come considera il temporaneo cessate il fuoco?

«La situazione è così profondamente complicata, la qualità delle leadership è debole, e ciascuna fazione è sostenuta spesso da player stranieri e parassitari. Perciò il cessate il fuoco è cruciale e spero regga. Ciò che però dovrebbe davvero seguire, è un dialogo nazionale senza influenze di poteri esterni. Le Nazioni Unite possono svolgere un ruolo importante e sarebbe ancora più efficace se l'Europa e la comunità internazionale sostenessero gli sforzi interni».

In questi giorni l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha lanciato l'allerta incolumità dei migranti riportati in Libia. Come affrontare il tema delle migrazioni e dell'integrazione?

«È una questione complessa e profondamente urgente che non può essere risolta dalle politiche brutali ma richiede che le persone perbene in Europa siano testimoni e stiano a guardare le altre persone perbene bisognose, la cui unica colpa è un destino sfortunato, mentre letteralmente annegano davanti ai nostri occhi. Ogni migrante che affoga nel Mediterraneo porta con sé una vita insostituibile ma anche parte della dignità e dell'integrità di coloro che assistono o, peggio, promuovono politiche che garantiscono ulteriore sofferenza. Non ci sono risposte facili, ma ciò che è certo è che la risposta attuale sta fallendo, e sta fallendo nel venir meno del carattere di quei paesi che vorrebbero essere ospitanti».

Possono istruzione e cultura avere un ruolo in questo processo, anche contro l'Islam radicale politico?

«L'istruzione è cruciale per tutti, per l'immigrato e per chi lo accoglie. C'è una narrativa imprecisa in Europa secondo cui l'immigrato è inconsolabilmente diverso. Laddove la storia dell'uomo ci insegna proprio il contrario. Ciò che abbiamo in comune è molto più di quanto ci divida. La storia insegna che gli immigrati sono tutt'altro che nessun valore aggiunto alle comunità ospitanti. Se si desse davvero valore a cultura, scienza e industria, guardando il passato vedremmo in che misura gli immigrati sono stati centrali per il progresso. Ma è molto più semplice trasformare in malvagio ciò che è debole e vulnerabile. Serve una sana leadership che guidi i migliori istinti invece di seguire i peggiori impulsi. Essere immigrato è un contrassegno di onore, di chi porta avanti speranze e sogni, ma anche doni e talenti. Invece di dipingerlo come un corruttore di purezza (qualsiasi cosa questo significhi) dovremmo celebrare l'outsider, la sua audacia, il coraggio, la generosità e non da ultimo la sua speranza che lo ha portato a rischiare la vita».

Dopo 10 mesi di pandemia, intravvede qualche cambiamento nel modo in cui ci relazioniamo alla storia, al mondo e all'altro?

«Credo sia troppo presto per parlarne, posso dire solo ciò che spero per il futuro, ovvero che questo frangente ci ricordi una volta per tutte l'importanza della nostra interdipendenza l'uno dall'altro e che siamo parte della natura. Non ho molta fiducia che stia succedendo, tuttavia la possibilità rimane».

Valentina Silvestrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

