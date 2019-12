Masterchef 3 in cucina dal Nordest

LA COMPETIZIONE

«Per una volta sono arrivata in cima alla montagna. E devo ringraziare mia moglie Alessia, lei ci ha creduto più di quanto ci avessi mai creduto io». Giulia non è esattamente una di quelle nate con la camicia. Nata nel Veneziano, cresciuta con i nonni a Treviso dove oggi lavora in un Patronato, ha dovuto darsi del tempo per mettere ordine nella propria vita. E quando lo chef Giorgio Locatelli le ha messo in mano quel grembiule bianco, ha pensato che a volte sì, anche i piccoli sogni si avverano. Lei, 31 anni, impiegata trevigiana, per il momento ce l'ha fatta: sarà uno dei 20 cuochi non professionisti selezionati per la nuova edizione di Masterchef.

DAL NORDEST

A tenere alta la bandiera gourmand del Nordest insieme a Giulia Busato anche Davide Tonetti, 30enne triestino, attualmente disoccupato dopo anni come papà a tempo pieno e Antonio Lorenzon, 43 anni, art director di Bassano del Grappa con il sogno di aprire un b&b de charme in Costa Azzurra. Da giovedì prossimo, 2 gennaio, saranno loro, insieme ad altri 13 concorrenti giunti da tutta Italia, a darsi battaglia sotto l'occhio dei tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli per conquistare il titolo a MasterChef, il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, ogni giovedì alle 21.15 su Sky e Now TV. Amore per la sperimentazione un'autentica ossessione per le farine e il lievito madre: così Giulia Busato si prepara al talent. «L'emozione che ho provato quando ho ottenuto il grembiule devo ancora metabolizzarla - conferma - Giorgio Locatelli ha creduto in me, mi ha ripescato per il coppino, ci ha visto bene. Io so di avere quel fuoco dentro. Dopo quest'iniezione di fiducia devo smetterla di piangermi addosso e iniziare a crederci».

TRA I FORNELLI

La passione per i fornelli è cresciuta pian piano, fino a diventare una sorta di imperativo. «La mia cucina è di sperimentazione, ma attenta ai tempi della natura». Ma se Giulia ha trovato la forza per alzarsi dal divano e prendere in mano il gioco il merito è solo di sua moglie Alessia. «Scrive canzoni per me, sono il mio mantra e mi danno forza» confida. Alessia ha messo ordine nella sua vita. Ed è proprio per entrambe che Giulia ha scelto di partecipare a Masterchef. «Io vorrei restituirle quello che mi ha dato e dare una possibilità ad entrambe. Vorrei poter costruire un futuro comune. Per me sarebbe bellissimo darci una possibilità di riscatto». Il sogno? Un locale con un team di persone nate come loro, senza grandi possibilità e che magari vengano da altre parti del mondo. Una brigata di ragazzi e ragazze in cerca di una secondo chance.

LA PASSIONE

Davide Tonetti invece è l'uomo dai 40 coltelli. Senza di loro non si muove, neppure in vacanza. «Se devo fare una cosa e non ho i materiali mi girano» ammette. Ha iniziato a cucinare per la mamma. «La vedevo stanca, tornare dal lavoro» e ha avuto un'adolescenza con problemi di sovrappeso. Oggi nella sua dispensa non mancano mai carne, spezie e latticini. Il suo sogno? «È già un progetto: ristrutturerò un casale e aprirò un ristorante nel basso Collio friulano con un amico chef di Copenaghen». Anche per Antonio Lorenzon galeotto, per l'avventura sul piccolo schermo, fu Cupido. 43 anni, art director, è stato iscritto al talent dal compagno, con cui ha in programma di convolare nel 2022. «Saranno i nostri 20 anni d'amore». La passione per la cucina è nel dna di famiglia: dalla madre ha imparato la tecnica e la tradizione, dal padre la sperimentazione. Il suo piatto icona è il raviolo. Li preparava la nonna. Ne mangiavo anche 30 per merenda. Anche Antonio ha, insieme al compagno, un piano per il futuro. Il mio vero obiettivo?-confessa- è vincere MasterChef e aprire un B&B all'italiana a Nizza.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA