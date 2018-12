Massimo Zuin nuovo presidente di ArteVen

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non più solo teatro e danza nella mission di Arteven, ma anche musica e circo contemporaneo. È questa la novità principale nella progettualità del circuito teatrale del Veneto per il quinquennio 2019/2023, presentata pochi giorni fa dal neoeletto presidente Massimo Zuin (nella foto). L'associazione - riconosciuta dal ministero come unico Circuito Regionale Multidisciplinare - andrà a concentrarsi sull'organizzazione e distribuzione non solo dei progetti artistici legati alla prosa e alla coreografia, ma anche alle due nuove discipline. La...