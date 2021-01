GLI EVENTI

Il capodanno in musica ai tempi della pandemia tra Venezia e Vienna, con o senza mascherina. Ieri mattina, in diretta Rai, il direttore d'orchestra Daniel Harding in mascherina nera già al suo emozionato ingresso nel teatro La Fenice, imitato da orchestra e coro. Subito dopo, in differita, Riccardo Muti a volto scoperto nella sala del Musikverein come tutti i musicisti della Filarmonica di Vienna. Davanti al tradizionale concerto d'inizio anno i telespettatori si sono trovati di fronte a due scelte opposte, dettate entrambi dall'emergenza sanitaria. Decisi a non privare della musica classica d'inizio anno gli spettatori che il virus ha estromesso dalle sale, le due direzioni artistiche hanno fatto scelte opposte in quanto a dispositivi anti-Covid. Harding e i musicisti della Fenice, che erano disposti nella platea, si sono presentati tutti in mascherina nera, fiati inclusi, gli unici che l'hanno levata per eseguire Mozart nella celeberrima ouverture delle Nozze di Figaro, mentre il tenore Xabier Anduaga e la soprano Rosa Feola l'hanno tolta soltanto un attimo prima di cominciare le loro esecuzioni. Il coro invece, collocato sul palcoscenico, ha cantato sempre con la mascherina, compreso il Va pensiero.

DISTANZIAMENTO

A Vienna, invece, tutti a volto scoperto. Muti, tornato a dirigere il concerto di capodanno a Vienna per la sesta volta (la prima era stata nel 1993) è entrato in sala senza mascherina, si è inchinato davanti al pubblico televisivo. Non solo: i musicisti dell'orchestra non erano distanziati e occupavano il palco, lasciando libera e vuota la sala. A ricordare che quello di Vienna è il primo concerto a porte chiuse dal 1941, causa Covid, ci hanno pensato i settemila applausi virtuali degli spettatori collegati in streaming trasmessi, con i loro volti da remoto, alle fine delle due parti del concerto. Il pubblico televisivo di tutto il mondo era abituato da decenni a vedere la sala stuccata del Musikverein colma e festante che accompagnava con il battimani la Marcia di Radetzky. Ieri, in quella sala nella quale è passata la storia della musica europea, la mancanza del pubblico ha favorito un'atmosfera intima, profonda, sofferta. «Noi suoniamo questo concerto per milioni di persone in tutto il mondo ha detto Muti poco prima di una bellissima esecuzione del Bel Danubio blu di Strauss - ma in una situazione davvero inusuale. È molto strano eseguire questo repertorio in una sala vuota. Abbiamo deciso di farlo lo stesso, perché volevamo comunicare a tutti lo spirito che si respira qui. Abbiamo avuto tutti un anno molto difficile però siamo ancora qui. I musicisti hanno i fiori nei loro fucili, non le pallottole che uccidono e noi vogliamo portare gioia, speranza, pace solidarietà e fratellanza. La musica è importante non perché è un intrattenimento, o una professione, ma soprattutto perché è una vera e propria missione per trasmettere qualcosa che possa rendere migliore la nostra società, qualcosa che nasce da un pensiero molto profondo. La cultura è importante, deve aiutare la società». Daniel Barenboim dirigerà il prossimo concerto di capodanno a Vienna.

Luca Della Libera

