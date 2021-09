Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MARTELLAGOWeekend fitto di appuntamenti. Sabato, in biblioteca civica a Maerne, iniziano le iniziative per i 10 anni della nuova sede di piazza IV Novembre: alle 10.30 laboratorio di fumetto per bambini con Mattia Nogarin e alle 17.30 presentazione del libro L'arto fantasma e le mie paure dell'atleta paralimpico Moreno Pesce. Contestualmente scatta il nuovo orario della biblioteca - sperimentale fino a fine anno - il sabato pomeriggio dalle...