MARTELLAGO Valanga Saccarola, ciclone Lega. Come previsto, servirà il ballottaggio, il 24 giugno, per eleggere il nuovo sindaco e a sfidarsi saranno la sindaca uscente Monica Barbiero, centrosinistra, e Andrea Saccarola, centro destra. Meno prevedibile la posizione con cui i due arrivano alla finale, con il 37enne commerciante di Olmo avanti di quasi 7 punti e favorito. Durante la notte di domenica, la forbice si è allargata e capitan Futuro ha chiuso al 40,83%, con 3.753 voti, 627 più dell'avversaria ferma al 34%. Saccarola ha vinto in...