Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MARTELLAGOPuò anche trattarsi di una coincidenza, che la vacanza fosse stata programmata proprio questa settimana, ma è parso subito strano che un pubblico esercizio gestito da cittadini cinesi, che tradizionalmente non si fermano mai, rimanesse chiuso per ferie in agosto, da lunedì 23 a venerdì 28, come da cartello affisso ieri sulla porta. E infatti è uno stop forzato, dalla... Prefettura, che ha disposto e notificato al bar Fortuna,...