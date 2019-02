CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARTELLAGODoveva essere dietro le sbarre per una rapina, girava per il centro di Martellago: assicurato alla giustizia grazie al sesto senso dei carabinieri della locale stazione.I militari guidati dal m.llo m.re Giovanni De Angelis, mercoledì, hanno messo fine alla latitanza di Pasquale Araniello, 50 anni. Su di lui gravava un ordine di carcerazione del Tribunale di Treviso per una condanna a tre anni e 10 mesi comminatagli in seguito a una rapina commessa una decina d'anni fa a Monastier ai danni di una prostituta, in una casa a luci rosse....