Martedì 1 settembre

21:00 SALA DARSENA

Cerimonia di preapertura

A seguire

Fuori concorso film di preapertura

MOLECOLE di Andrea SEGRE (Italia, 71', v.o. italiano s/t inglese)

21:00 PALABIENNALE

Diretta della cerimonia di preapertura

A seguire

Fuori concorso film di preapertura

MOLECOLE di Andrea SEGRE (Italia, 71', v.o. italiano s/t inglese)

Mercoledì 2 settembre

19:00 SALA GRANDE

Cerimonia di apertura inviti

A seguire

Cerimonia di premiazione del Leone d'Oro alla carriera a Tilda Swinton

A seguire

Fuori concorso film d'apertura

LACCI di Daniele LUCHETTI (Italia, 100', v.o. italiano s/t inglese) con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini

16:00 SALA DARSENA

Orizzonti - film di apertura

MILA (APPLES) di Christos NIKOU (Grecia, Polonia, Slovenia, 90', v.o. greco s/t italiano/inglese) con Aris Servetalis

19:00 SALA DARSENA

Diretta della cerimonia di apertura inviti A seguire

Fuori concorso film d'apertura

LACCI di Daniele LUCHETTI (Italia, 100', v.o. italiano s/t inglese)

16:00 PALABIENNALE

Orizzonti - film di apertura

MILA (APPLES) di Christos NIKOU (Grecia, Polonia, Slovenia, 90', v.o. greco s/t italiano/inglese) con Aris Servetalis

20:30 ARENA LIDO

Fuori concorso film d'apertura

LACCI di Daniele LUCHETTI (Italia, 100', v.o. italiano s/t inglese)

A seguire

Orizzonti - film di apertura

MILA (APPLES) di Christos NIKOU (Grecia, Polonia, Slovenia, 90', v.o. greco s/t italiano) con Aris Servetalis

20:30 ARENA GIARDINI

Fuori concorso film d'apertura

LACCI di Daniele LUCHETTI

A seguire

Orizzonti - film di apertura

MILA (APPLES) di Christos NIKOU

19:00 MULTISALA ROSSINI 1

Diretta della cerimonia di apertura

A seguire

Cerimonia di premiazione del Leone d'Oro alla carriera a Tilda Swinton

A seguire

Fuori concorso film d'apertura

LACCI di Daniele LUCHETTI

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Diretta della cerimonia di apertura

A seguire

Cerimonia di premiazione del Leone d'Oro alla carriera a Tilda Swinton

A seguire

Fuori concorso film d'apertura

LACCI di Daniele LUCHETTI

Giovedì 3 settembre

16:30 SALA GRANDE

Fuori concorso

THE HUMAN VOICE di Pedro ALMODÓVAR (Spagna, 30', v.o. inglese/spagnolo s/t italiano) con Tilda Swinton

A seguire

Venezia 77

QUO VADIS, AIDA? di Jasmila ZBANIC 101' (Bosnia), v.o. bosniaco/inglese s/t italiano/inglese) con Jasna Ðurii

19:30 SALA GRANDE

Venezia 77

AMANTS (LOVERS) di Nicole GARCIA (Francia, 102', v.o. francese s/t italiano/inglese) con Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel V.M. 14*

22:00 SALA GRANDE

Fuori concorso

NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE) di PARK Hoon-jung (Corea del Sud, 131', v.o. coreano s/t italiano/inglese) con Tae-goo Eom

14:00 SALA DARSENA

Orizzonti

Segue q&a dopo la proiezione

DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND) di Ahmad BAHRAMI (Iran, 102', v.o. farsi s/t italiano/inglese) con Ali Bagheri

17:00 SALA DARSENA

Orizzonti

Segue q&a dopo la proiezione

MEEL PATTHAR (MILESTONE) di Ivan AYR (India, 98' con Suvinder Vicky

14:15 PALABIENNALE

Orizzonti

DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND) di Ahmad BAHRAMI

16:45 PALABIENNALE

Orizzonti

MEEL PATTHAR (MILESTONE) di Ivan AYR

20:30 ARENA LIDO

Fuori concorso

THE HUMAN VOICE di Pedro ALMODÓVAR

A seguire

Venezia 77

QUO VADIS, AIDA? di Jasmila ZBANIC (Bosnia 101', v.o. bosniaco/inglese s/t italiano) con Jasna Ðurii

A seguire

Venezia 77

AMANTS (LOVERS) di Nicole GARCIA (Francia, 102', v.o. francese s/t italiano) con Pierre Niney V.M. 14*

20:30 ARENA GIARDINI

Fuori concorso

THE HUMAN VOICE di Pedro ALMODÓVAR

A seguire

Venezia 77

QUO VADIS, AIDA? di Jasmila ZBANIC (Bosnia 101', v.o. bosniaco/inglese s/t italiano) con Jasna Ðurii, Boris Ler

A seguire

Venezia 77

AMANTS (LOVERS) di Nicole GARCIA V.M. 14*

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

Fuori concorso film d'apertura

LACCI di Daniele LUCHETTI

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

Fuori concorso

THE HUMAN VOICE di Pedro ALMODÓVAR

A seguire

Venezia 77

QUO VADIS, AIDA? di Jasmila ZBANIC

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

AMANTS (LOVERS) di Nicole GARCIA V.M. 14*

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti - film di apertura

MILA (APPLES) di Christos NIKOU

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

Fuori concorso

FINAL ACCOUNT di Luke HOLLAND (UK, 90', v.o. tedesco s/t italiano)

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND) di Ahmad BAHRAMI

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

MEEL PATTHAR (MILESTONE) di Ivan AYR

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Fuori concorso film d'apertura

LACCI di Daniele LUCHETTI

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Fuori concorso

THE HUMAN VOICE di Pedro ALMODÓVAR

A seguire

Venezia 77

QUO VADIS, AIDA? di Jasmila ZBANIC

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

AMANTS (LOVERS) di Nicole GARCIA V.M. 14*

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti - film di apertura

MILA (APPLES) di Christos NIKOU

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Fuori concorso

FINAL ACCOUNT di Luke HOLLAND

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND) di Ahmad BAHRAMI

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

MEEL PATTHAR (MILESTONE) di Ivan AYR

Venerdì 4 settembre

16:30 SALA GRANDE

Venezia 77

THE DISCIPLE di Chaitanya TAMHANE (India, 127', v.o. marathi/hindi/ inglese s/t italiano/inglese) con Aditya Modak, 19:30 SALA GRANDE

Venezia 77

PADRENOSTRO di Claudio NOCE (Italia, 122', v.o. italiano s/t inglese) con Pierfrancesco Favino, Mattia Garaci, Barbara Ronchi, Francesco Gheghi, Francesco Colella, Antonio Gerardi

22:15 SALA GRANDE

Fuori concorso

THE DUKE di Roger MICHELL (UK, 96', v.o. inglese s/t italiano) con Jim Broadbent, Helen Mirren

14:15 SALA DARSENA

Orizzonti

Segue q&a dopo la proiezione

GAZA MON AMOUR di Tarzan NASSER, Arab NASSER (Palestina, Francia, Germania, Portogallo, Qatar , 87', v.o. arabo s/t italiano/inglese) con Salim Daw

16:45 SALA DARSENA

Orizzonti

Segue q&a dopo la proiezione

THE FURNACE di Roderick MACKAY (Australia, 116', v.o. inglese/badimaya s/t italiano/inglese) con Ahmed Malek, David Wenham

14:15 PALABIENNALE

Orizzonti

GAZA MON AMOUR di Tarzan NASSER, Arab NASSER

16:30 PALABIENNALE

Orizzonti

THE FURNACE di Roderick MACKAY

14:15 SALA ASTRA 1

Fuori concorso

FINAL ACCOUNT di Luke HOLLAND

16:30 SALA ASTRA 1

Fuori concorso

NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE) di PARK Hoon-jung (Corea del Sud, 131', v.o. coreano s/t italiano/inglese) con Tae-goo Eom,

19:30 SALA ASTRA 1

Settimana della critica sic@sic evento speciale cortometraggio di apertura

LES AIGLES DE CARTHAGE di Adriano VALERIO (Francia, Tunisia, Italia, 20', v.o. arabo/francese s/t italiano) con Mohamed Akari

A seguire

Settimana della critica evento speciale film di apertura

THE BOOK OF VISION di Carlo S. HINTERMANN (Italia, UK, Belgio, 95', v.o. inglese s/t italiano) con Charles Dance

14:30 SALA ASTRA 2

Fuori concorso

FINAL ACCOUNT di Luke HOLLAND

16:45 SALA ASTRA 2

Fuori concorso

NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE) di PARK Hoon-jung

19:45 SALA ASTRA 2

Settimana della critica sic@sic evento speciale cortometraggio di apertura

LES AIGLES DE CARTHAGE di Adriano VALERIO

A seguire

Settimana della critica evento speciale film di apertura

THE BOOK OF VISION di Carlo S. HINTERMANN

20:30 ARENA LIDO

Venezia 77

PADRENOSTRO di Claudio NOCE

A seguire

Venezia 77

THE DISCIPLE di Chaitanya TAMHANE

20:30 ARENA GARDINI

Venezia 77

PADRENOSTRO di Claudio NOCE

A seguire

Venezia 77

THE DISCIPLE di Chaitanya TAMHANE

09:30 MULTISALA ROSSINI 1

Fuori concorso

THE HUMAN VOICE di Pedro ALMODÓVAR

A seguire

Venezia 77

QUO VADIS, AIDA? di Jasmila ZBANIC (Bosnia ed Erzegovina, Austria, Romania, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Francia, Norvegia, Turchia, 101', v.o. bosniaco/inglese s/t italiano) con Jasna Ðurii

12:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

AMANTS (LOVERS) di Nicole GARCIA

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

Fuori concorso

NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE) di PARK Hoon-jung

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

THE DISCIPLE di Chaitanya TAMHANE

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

PADRENOSTRO di Claudio NOCE

10:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND) di Ahmad BAHRAMI

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

MEEL PATTHAR (MILESTONE) di Ivan AYR

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

Fuori concorso

GRETA di Nathan GROSSMAN (Svezia, 97', v.o. svedese/inglese s/t italiano) con Greta Thunberg

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

GAZA MON AMOUR di Tarzan NASSER, Arab NASSER

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

THE FURNACE di Roderick MACKAY

09:00 MULTISALA ROSSINI 3

Fuori concorso

FINAL ACCOUNT di Luke HOLLAND

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

Fuori concorso

NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE) di PARK Hoon-jung

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

Giornate degli autori

OAZA (OASIS) di Ivan IKI (Serbia, Slovenia, Paesi Bassi, Francia, Bosnia ed Erzegovina, 122', v.o. serbo s/t italiano) con Marijana Novakov V.M. 14*

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

Settimana della critica evento speciale film di apertura

THE BOOK OF VISION di Carlo S. HINTERMANN

21:00 MULTISALA ROSSINI 3

Giornate degli autori

CIGARE AU MIEL (HONEY CIGAR) di Kamir AÏNOUZ (Francia, Algeria, 100', v.o. francese/berbero s/t italiano) con Zoé Adjani, Amira Casar, Lyes Salem V.M. 14*

09:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Fuori concorso

THE HUMAN VOICE di Pedro ALMODÓVAR

A seguire

Venezia 77

QUO VADIS, AIDA? di Jasmila ZBANIC

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

AMANTS (LOVERS) di Nicole GARCIA

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Fuori concorso

NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE) di PARK Hoon-jung

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

THE DISCIPLE di Chaitanya TAMHANE

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

PADRENOSTRO di Claudio NOCE

10:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND)

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

MEEL PATTHAR (MILESTONE) di Ivan AYR

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Fuori concorso

GRETA di Nathan GROSSMAN

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

GAZA MON AMOUR di Tarzan NASSER, Arab NASSER

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

THE FURNACE di Roderick MACKAY

Sabato 5 settembre

16:30 SALA GRANDE

Venezia 77

PIECES OF A WOMAN di Kornél MUNDRUCZÓ (Canada, Ungheria, 128', v.o. inglese s/t italiano) con Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn

19:30 SALA GRANDE

Venezia 77

MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI (Italia, Belgio, 107', v.o. inglese s/t italiano) con Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair

22:15 SALA GRANDE

Fuori concorso

MANDIBULES di Quentin DUPIEUX (Francia, Belgio, 77', v.o. francese s/t italiano/inglese) con David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos

14:30 SALA DARSENA

Orizzonti

Segue q&a dopo la proiezione

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di Kaouther BEN HANIA (Tunisia, Francia, Germania, Belgio, Svezia, 104', v.o. inglese/arabo/francese s/t italiano/inglese) con Yahya Mahayni, Dea Liane, Monica Bellucci

17:15 SALA DARSENA

Orizzonti

Segue q&a dopo la proiezione

MAINSTREAM di Gia COPPOLA (USA, 94', v.o. inglese s/t italiano) con Andrew Garfield

14:15 PALABIENNALE

Orizzonti

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di Kaouther BEN HANIA

17:00 PALABIENNALE

Orizzonti

MAINSTREAM di Gia COPPOLA

24:00 SALA GIARDINO

Fuori concorso

MOSQUITO STATE di Filip Jan RYMSZA (Polonia, USA, 100', v.o. inglese s/t italiano) con Beau Knapp

14:00 SALA ASTRA 1

Fuori concorso

GRETA di Nathan GROSSMAN (Svezia, 97') con Greta Thunberg

16:30 SALA ASTRA 1

Fuori concorso

THE DUKE di Roger MICHELL (UK, 96', v.o. inglese s/t italiano) con Helen Mirren

19:30 SALA ASTRA 1

Settimana della critica sic@sic

GAS STATION di Olga TORRICO (Italia, 10', v.o. italiano s/t inglese) con Olga Torrico

A seguire

Settimana della critica

POHANI DOROGY (BAD ROADS) di Natalya VOROZHBIT (Ucraina, 105', v.o. ucraino/russo s/t italiano/inglese) con Igor Koltovskyy, V.M.18*

14:15 SALA ASTRA 2

Fuori concorso

GRETA di Nathan GROSSMAN

16:45 SALA ASTRA 2

Fuori concorso

THE DUKE di Roger MICHELL

19:45 SALA ASTRA 2

Settimana della critica sic@sic

GAS STATION di Olga TORRICO

A seguire

Settimana della critica

POHANI DOROGY (BAD ROADS) di Natalya VOROZHBIT V.M.18*

20:30 ARENA LIDO

Venezia 77

MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI

A seguire

Venezia 77

PIECES OF A WOMAN di Kornél MUNDRUCZÓ

20:30 ARENA GARDINI

Venezia 77

MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI

A seguire

Venezia 77

PIECES OF A WOMAN di Kornél MUNDRUCZÓ

09:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

THE DISCIPLE di Chaitanya TAMHANE

12:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

PADRENOSTRO di Claudio NOCE

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

Fuori concorso

THE DUKE di Roger MICHELL

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

PIECES OF A WOMAN di Kornél MUNDRUCZÓ

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI

10:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

GAZA MON AMOUR di Tarzan NASSER, Arab NASSER

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

THE FURNACE di Roderick MACKAY

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

Fuori concorso

SPORTIN' LIFE di Abel FERRARA (Italia, 65', v.o. inglese/italiano/moldavo s/t italiano) con Willem Dafoe, Cristina Chiriac, Anna Ferrara

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di Kaouther BEN HANIA

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

MAINSTREAM di Gia COPPOLA

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

Fuori concorso

THE DUKE di Roger MICHELL

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

Fuori concorso

GRETA di Nathan GROSSMAN

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

Settimana della critica

POHANI DOROGY (BAD ROADS) di Natalya VOROZHBIT V.M. 18*

21:00 MULTISALA ROSSINI 3

Giornate degli autori

KITOBOY (THE WHALER BOY) di Philipp YURYEV (Russia, Polonia, Belgio, 94', v.o. russo/inglese/ciukcio s/t italiano) con Vladimir Onokhov

09:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

THE DISCIPLE di Chaitanya TAMHANE

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

PADRENOSTRO di Claudio NOCE

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Fuori concorso

THE DUKE di Roger MICHELL

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

PIECES OF A WOMAN di Kornél MUNDRUCZÓ

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI

10:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

GAZA MON AMOUR di Tarzan NASSER, Arab NASSER

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

THE FURNACE di Roderick MACKAY

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Fuori concorso

SPORTIN' LIFE di Abel FERRARA

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di Kaouther BEN HANIA

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

MAINSTREAM di Gia COPPOLA

Domenica 6 settembre

16:45 SALA GRANDE

Venezia 77

KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid MAJIDI (Iran, 99', v.o. farsi s/t italiano/inglese) con Ali Nasirian

