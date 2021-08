Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I NUOVI DIVIETIVENEZIA Da ieri il decreto anti-Grandi navi è operativo. Un giorno che segna, volente o nolente, un prima e un dopo per la città di Venezia. Uno spartiacque che dirà addio ai giganti del mare con i turisti pronti a salutare la laguna da un punto di vista indubbiamente privilegiato, ma altrettanto pericoloso per i rischi a cui si incorreva. I divieti imposti dal Governo sono entrati in vigore e così è stato ancora più...