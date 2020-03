CONTROLLI

MESTRE «Noi due? Non ci conosciamo nemmeno». A quella risposta le braccia della sindaca Martina Vesnaver, fino a quel momento in posizione severa sui fianchi, sono crollate dallo sconforto. Sì, perché la coppia a passeggio per Spinea fermata dalla pattuglia della polizia locale insieme alla prima cittadina, sono marito e moglie. Vesnaver, diventata famosa anche oltre i confini della sua città per il video (diventato virale) della sua sfuriata contro i trasgressori delle limitazioni imposte dal decreto, ha voluto andare a fondo sulla questione e ha fatto verificare dagli agenti se i due fossero parenti: non c'è voluto molto a risalire al fatto che erano sposati. I due, però, sono riusciti a defilarsi prima che i vigili potessero notificar loro la denuncia per violazione dell'articolo 650 del codice penale (violazione delle imposizioni dell'autorità).

Al crescere dei giorni di quarantena, i controlli delle forze dell'ordine continuano ad aumentare. Nonostante, come tengono a precisare le forze dell'ordine, la maggioranza dei cittadini abbia metabolizzato l'importanza di rispettare le disposizioni e abbia deciso di sacrificare la propria libertà in nome della causa maggiore sanitaria, c'è ancora chi continua a fare come se nulla fosse mai accaduto. Le sanzioni, infatti, on accennano a diminuire, anche in contesti piuttosto singolari. C'è chi, per esempio, non ha resistito al richiamo primaverile del lavaggio dell'auto. Due i casi: uno al Cavallino, un altro a Musile. Pizzicati all'autolavaggio, con spazzola e schiuma, per i due è partita la denuncia e l'ammenda. Ovviamente, lavare l'auto non è tra le eccezioni previste dal decreto alla voce primaria necessità.

CENTRO STORICO E TERRAFERMA

A Venezia le denunce continuano a essere numerose. I carabinieri ne hanno notificate diverse, nel fine settimana, alla Giudecca, a Cannaregio, a Castello e a Sant'Elena. Tutte erano fuori dalle loro abitazioni e senza un giustificato motivo. Stessa situazione a Marcon, Marghera, Mestre, Mira, Mirano, Noale e Spinea, dove i militari hanno intercettato e sanzionato diverse persone a spasso non per motivi di primaria necessità. A Mira, in particolare, i carabinieri sono dovuti intervenire, allertati dai cittadini, per interrompere una festa privata.

VENETO ORIENTALE

A Ceggia sono stati fermati due minorenni: i due ragazzini erano in giro insieme e con in tasca 5 e 10 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato e i due riaccompagnati dai genitori. Denunce anche a Portogruaro e a Chioggia.

In particolare, a un uomo è stata notificata una sanzione perché sorpreso sulla spiaggia in località Sottomarina. La spiaggia è stata interdetta da un'ordinanza del sindaco, e quindi è scattata la multa.

D.Tam.

