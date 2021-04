Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Mario Draghi ha diviso la pera a metà, come faceva Luigi Einaudi che non amava gli sprechi. Ma entrambi i destinatari non hanno apprezzato l'equità del primo ministro. Speranza e la sinistra non volevano le riaperture così presto. Salvini, il centrodestra e Italia Viva non volevano la tagliola del coprifuoco alle 22. Politicamente, Draghi deve aver giudicato eccessivo accontentare la Lega su entrambi i fronti. E si può capirlo. Ma nel...