A Mario Crevato e alla sua creazione artistica è dedicata una mostra inaugurata il 10 ottobre alla Galleria delle Cornici al Lido di Venezia. Artista tanto schivo quanto testimone di un artigianato sapiente, in grado di dare corpo alle proprie visioni, alle sue curiosità, al restauro di manufatti storici. Di quale artista si tratta: di una persona formatasi quasi da sé, ma attenta a cogliere i tanti messaggi che gli vengono da una città che ama e alla quale restituisce i suoi contributi. Il titolo della mostra, Le marine di Mario ed altre visioni, conserva come preziosa eredità quanto trasmette Venezia, una città soddisfatta delle proprie rappresentazioni, ma ad un tempo scossa da inquietudini che attraversano le onde lunghe delle istituzioni e i tempi brevi delle innovazioni.

La produzione di Crevato, la sua arte, il suo sapiente artigianato dedicato ad importanti vetrate storiche come nella Chiesa nella Scuola di San Rocco, o in importanti palazzi, come Palazzo Pisani Moretta, può essere vista come una produzione in cui tradizione e innovazione, continuità storica e rinnovamento, pubblico e privato, non sono in contraddizione. La vetrata, che è un insieme di lastre di vetro a differenti gradi di opacità montana su intelaiature di legno o piombo, viene usata per decorare finestre ed altre aperture: presente storicamente a Venezia, si pensi alla grandiosa vetrata in San Giovanni e Paolo, ha avuto un uso anche in epoca moderna, sviluppando forme e cromatismi nuovi che caratterizzano il liberty veneziano.

L'ESPOSIZIONE

La mostra alla Galleria delle Cornici (in via Sandro Gallo 49 al Lido) illustra il modo in cui un artista veneziano, Mario Crevato, tenta di resistere con tutte le sue curiosità, lontane da ripetizioni e feticismi impotenti: le stesse curiosità che si colgono in altri lavori di Crevato come nella Chiesa di Santo Stefano a Vittorio Veneto o nella Cappella del Collegio San Domenico Savio ad Auronzo.

Aver restaurato i grandi rosoni del XVIII secolo con vetro a piombo nella Chiesa di San Rocco, con la supervisione del Proto di San Marco, Ettore Vio (le immagini sono presenti in mostra), permette di collocare un punto di osservazione in cui riconoscere arte, scienza, tecnica di restauro e una sorta di res aedificatoria.

La mostra e i lavori di Crevato non hanno la pretesa di soddisfare esigenze di completezza, ma offrire inviti a ricerche e verifiche ulteriori. A chi vorrà mettersi in ascolto guardando Crevato come artigiano sapiente in lavori in ambienti costruiti o da costruire, la mostra può indicare tracce per disegnare altri interventi da far divenire oggetto di interrogazione tanto critica quanto propositiva. Perché questo incuriosisce, attraversando i vari periodi delle attività di Crevato, cogliere un percorso che libera la storia dell'arte e dell'artigianato dal ghetto in cui alcuni cultori tendono a confinare la creatività che una città come Venezia, così gelosa dei suoi valori visivi e custode delle sue tensioni, esprime accordando alle anticipazioni i medesimi diritti delle resistenze, degli anacronismi, delle rivitalizzazioni effimere.

