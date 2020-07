TEATRO

«Io sono un uomo nato in Arteven, un uomo di teatro a cui Arteven ha consegnato le chiavi del mestiere, a cui ha dato la possibilità di trovare un lavoro». Esordisce con queste parole lo scrittore e regista veneto Giancarlo Marinelli, nuovo direttore artistico del Circuito teatrale regionale, figura che affiancherà il presidente Pierluca Donin. Un'emozione che arriva da lontano per questo enfant prodige, vicentino di nascita ma padovano d'adozione, attualmente direttore artistico del Ciclo dei Classici dell'Olimpico di Vicenza, dove ha conseguito il record assoluto di incassi, e presidente del Premio Letterario Settembrini.

NUOVA FIGURA

Rimandati causa Covid i festeggiamenti per i primi 40 anni di vita, ma con una crescita dei numeri nel 2019 (1.118 spettacoli dal vivo e 294.186 presenze), Arteven ha deciso di rafforzare la propria squadra con la figura di un direttore artistico. A lui è affidato il compito di collaborare alla costruzione di un progetto culturale a supporto delle compagnie teatrali del Veneto e degli 85 Comuni soci del Circuito. Giancarlo Marinelli, figura di spicco del teatro nazionale in qualità di drammaturgo, regista e organizzatore, due premi Campiello, già in passato ha collaborato con Arteven. «Non sono stato corteggiato dai teatri pubblici» ha dichiarato nel corso dell'investitura ufficiale al Teatro Toniolo, rivendicando il senso di appartenenza ai teatri comunali, nominando tutte le persone che hanno fatto qualcosa per lui, da Gian Antonio Cibotto a Enzo Bosello, direttore del teatro di Cittadella. «Sarò una sentinella e un saltimbanco, ancóra Marinelli» ha detto alludendo al suo progetto dalla duplice lettura, Ancóra e Àncora.

Nel primo caso, Ancóra ha il significato del perdurare di un'azione che va ad affiancare il lavoro compiuto dalla direzione di Arteven, enfatizzando gli sforzi compiuti finora per farne il Circuito teatrale regionale più importante d'Italia. Nel secondo, Àncora vuole essere uno strumento di aiuto per il comparto teatrale veneto, mettendo a punto una serie di attività a supporto delle compagnie venete nelle scelte programmatiche e ai Comuni soci nella promozione delle stagioni teatrali. «Il mio ruolo spiega Marinelli - sarà di propulsore per le compagnie distribuite da Arteven andando alla scoperta della specificità di ognuna, costruendo un coordinamento che possa servire a creare una forte identità regionale per cercare di rendere esclusiva l'esperienza teatrale».

LINEA VENETA

L'individuazione di una linea veneta, nella distribuzione degli spettacoli anche oltre regione, andando alla scoperta di nuovi spazi del patrimonio paesaggistico veneto. Da un lato con il progetto il teatro torna a casa, che coinvolgerà otto compagnie tra le più eccellenti del Veneto, impegnate in residenza in alcuni teatri individuati, per interagire con la comunità. Dall'altro, sui modelli dei Castelli della Valle della Loira, energie giovani andranno ad abitare con la danza i mondi architettonici delle ville venete. «Abbiamo deciso di dotarci di un direttore artistico spiega Massimo Zuin, Presidente di Arteven - perché sentivamo l'esigenza di fornire nuovi servizi ai nostri soci, mettendo a disposizione delle linee guida per condividere i progetti culturali delle compagnie in un confronto aperto. Nostro compito è accompagnare il settore nelle scelte necessarie, come l'utilizzo di palcoscenici inediti e la riscoperta di autori veneti».

Filomena Spolaor

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA