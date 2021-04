Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Settembre 2000. La Serbia è reduce da anni durissimi fatti di sanguinosa guerra civile ai quali sono seguiti un embargo e i bombardamenti NATO. Ma di lì a poche settimane cadrà per sempre il regime di Slobodan Milosevic. Un evento al quale la diciannovenne belgradese Marina non potrà assistere di persona perché impegnata in un trasferimento decisivo, quello che la porterà a frequentare l'Università in Italia, a Perugia. Marina è...