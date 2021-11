Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTANel giro di un anno la realtà ha superato la fantasia, verrebbe da dire. E così domenica scorsa Marilyn Manson, tutto vestito di bianco, ha pregato Dio e lo ha ringraziato per la bellezza del creato. Sì, proprio quel Marilyn Manson che Anton LaVey, fondatore della Chiesa di Satana, nominò nel '96 nel pieno del suo successo Reverendo della stessa. Quello che in uno spot del '99, vestito da Papa, invitava a non credere in Dio ma...