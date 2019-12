Mariah Carey: la sua canzone di Natale prima dopo 25 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Miracolo natalizio per Mariah Carey (nella foto): «All I want for Christmas is you», a 25 anni dal debutto nel 1994, è diventata per la prima volta numero uno. La canzone è anche la prima number one della cantante dal 2008 nella classifica Billboard 100 e la sua 19esima, a un solo passo dai Beatles che detengono il primato. Completando un viaggio di 25 anni, la canzone co-star di Love Actually, il film più amato e odiato di Natale quando a interpretarla fu la teenager Olivia Olson, era stata originariamente pubblicata nell'album Merry...