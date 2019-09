Marhoul choc, tutto l'orrore del male

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASONon si può dire che manchi di immagini forti The Painted Bird di Václav Marhoul, in corsa per il Leone d'oro a Venezia, con il racconto dell'Odissea, anzi del vero e proprio inferno, vissuto da un giovane ebreo (Petr Kotlár) spedito dai genitori in Europa orientale per evitare le persecuzioni naziste. Morta la donna a cui è stato affidato, il ragazzino si ritroverà a dover contare solo su stesso, ma non sarà affatto facile. E se nella proiezione per la stampa, proprio per la crudezza di certe scene, c'è stata qualche defezione,...