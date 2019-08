Marghera, vite nascoste in fabbrica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Andrea Segre ama i mondi in bilico. Quelli di confine dove l'ordine delle cose si sfuma e si confonde, obbligando uomini e donne a guardare più in là, misurandosi con scelte che diventano imperativi morali. In linea col suo ultimo film, anche il nuovo Il pianeta in mare, atteso fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia (in sala dal 26 settembre), scruta i tanti confini, emblematici e simbolici, che delimitano un mondo così visibile, ma al tempo stesso così invalicabile come Marghera. Fabbriche gigantesche, mura, recinzioni, aree...