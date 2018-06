MARGHERA Un'ispezione cadaverica per fare piena luce sulle cause della morte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MARGHERAUn'ispezione cadaverica per fare piena luce sulle cause della morte di Piergiorgio Righetto, il pensionato di Salzano morto nella sua Mercedes nel maxi incidente stradale sulla bretella autostradale di Villabona, all'uscita di Marghera. L'ha disposta il pubblico ministero Andrea Petroni, titolare dell'inchiesta. Il magistrato, una volta ottenuti questi primi elementi, potrebbe anche disporre una successiva perizia tecnica che individui come sono effettivamente andate le cose l'altra mattina. Al momento, come spesso accade in questi...