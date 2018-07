Marghera, il distretto sorgerà su quello vecchio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOMESTRE Per il nuovo distretto sanitario di Marghera nell'ex Monteverdi la partita è ormai chiusa, tanto che ora si parla di ben altri progetti per l'ex scuola diventata un bivacco per tossicodipendenti e spacciatori (ne riferiamo nella pagina a fianco). E ieri il direttore generale dell'Ulss 3 ha presentato il progetto del nuovo presidio che resterà invece in via Tommaseo. Demolendo e ricostruendo quello esistente.SPAZI PIÚ AMPIIl problema di spazi verrà risolto ampliando sensibilmente la volumetria esistente, che passerà dagli...