MARGHERAAveva chiamato disperato la redazione del Gazzettino con l'intenzione di farla finita. Solo, senza una casa né la possibilità di vedere i propri figli e con problemi di lavoro. Grazie all'intervento delle Volanti l'uomo, un sessantenne della zona, è stato salvato e portato in ospedale per ritrovare un po' di conforto ed avere quindi assistenza.Gli agenti lo hanno trovato in un giardino del centro di Marghera, solo e su una panchina, in lacrime e disperato per una condizione che aveva pochi minuti prima raccontato alla redazione....