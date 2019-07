CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARE & GUSTOEleganza Veneta ripropone, nei giorni 8 e 9 luglio prossimi (lunedì e martedì) - in caso di brutto tempo il 10 e 1 1 l uglio -, la quinta edizione di Wine&Art, a Caorle (Ve), che, come per le precedenti edizioni, avrà l'obiettivo di far conoscere le eccellenze delle viticoltura del territorio ai turisti. Un susseguirsi di banchi d'assaggio faranno da corona al Campo degli Oriondi, dove il visitatore avrà modo di degustare i vini osservando le opere d'arte; arte e vino che s'incontrano per catturare l'attenzione e sviluppare un...