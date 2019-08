CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARCON«Il primo passo per promuovere l'inclusione a scuola è rispondere ai bisogni di ogni bambino tenendo conto delle singole difficoltà e puntando sulle potenzialità di ciascuno, per tirare fuori il meglio, migliorare la qualità della vita e aiutare ogni ragazzo a sentirsi parte del gruppo dei pari». Con questa premessa il Comune di Marcon sottolinea in una nota di aver accolto la richiesta di una famiglia marconese, decidendo di affiancare al figlio con autismo un terapista esperto Aba. Aba è una scienza applicata fondata...