TUTTI IN FILA

È una bottega minuscola, e per entrarci spesso bisogna stare fuori in coda (chilometrica nei giorni prima di Natale) e aspettare pazientemente il proprio turno. Siamo a Padova, Sotto il Salone, cuore goloso del centro, e la gastronomia Marcolin è il fiore all'occhiello dell'offerta di questo luogo-simbolo di una città che di cose buone se ne intende, dalla spettacolare Millefoglie alla crema di Graziati, alla Folperia di Max e Barbara, dalla Bottega del Pane ai dolci di Luigi Biasetto. E tanto altro.

PARADISO DEL FORMAGGIO

Dal piccolo casoin di 36 anni fa, il sogno (realizzato) di papà Francesco, Marcolin ne ha fatta di strada e oggi è un paradiso per i palati ma anche per gli occhi. Entri e non sai dove guardare, dalla straordinaria collezione di formaggi (una settantina, e almeno cinquanta ruotano periodicamente) agli strepitosi salumi, dalle acciughe sotto sale ai capperi, dai sughi alle marmellate, e poi la pasta, i Passatelli, il burro tagliato al coltello, come una volta. Un autentico ben di dio.

Il reparto gastronomia è un altro coup de coeur come dicono i francesi: dalla tradizione (Parmigiana di Melanzane, ragù alla bolognese, Insalata russa, Gnocchi di patate, Seppie con piselli, Brodo di Cappone fresco) alla contemporaneità: i Fiori di Zucca cotti in forno con ripieno di gamberi e verdurine, un pizzico di ricotta ed una spolverata di Parmigiano, oppure il Gambero reale tostato, melanzane e pomodorino semisecco e un tocco di origano.

SPECIALISTI IN BACCALÀ

Ma l'orgoglio della casa è il baccalà (si va ogni anno alle isole Lofoten, in Norvegia, per portare a casa in primavera il meglio dello stoccafisso), buono in tutte le preparazioni, ma imbattibile (per noi) nella versione alla Vicentina. Baccalà a parte, in carta, ogni giorno, una quarantina di proposte della cucina che dal Ghetto si è trasferita a Selvazzano: «Così possiamo permetterci di fornire molti altri negozi» racconta Andrea. E, soprattutto: «Non c'è una sola cosa che non sia fatta da noi».

Una lunga storia avviata da papà Francesco nell'età dell'oro, quando non esistevano i centri commerciali, e Sotto il Salone era il centro commerciale gastronomico della città, e che oggi i tre fratelli (con Andrea anche Chiara e Stefano, nella foto) perpetuano con immutata passione. I prodotti sono frutto di ricerca e assaggi (Una volta al mese ci mettiamo attorno ad un tavolo con i cuochi e assaggiamo spiega Andrea), l'offerta è lo specchio della competenza e della passione. Solo applausi.

C.D.M.

