Marco Polo rinasce attraverso le parole del suo testamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICERCALa certezza sulla sua esistenza arriva da un ultimo atto. Da un testamento redatto su pergamena di pecora, in buone condizioni, gelosamente conservata arrotolata (perchè così rimane sostanzialmente elastica) in uno scaffale della Biblioteca nazionale Marciana. Si tratta delle ultime volontà di un grande veneziano, di un narratore efficace e di un esploratore all'avanguardia per i suoi tempi come Marco Polo. Ora, a distanza da un lontanissimo 1324 quando venne scritto, il documento è tornato a nuova vita. Di più, le sue ultime...