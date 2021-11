Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TEATROFebbraio 2020. La compagnia di Marco Paolini stava per iniziare la tournée del nuovo spettacolo, ma il Covid ha bloccato i teatri come ha fermato il mondo. A inizio pandemia era nato in corsa per andare in scena davanti a pochi spettatori distanziati Teatro fra parentesi, una commedia di storie autobiografiche, il racconto di miracoli teatrali dedicati a tutti quelli che fanno parte di quel mestiere. Circostanze straordinarie...