Marciliana, oggi si decidono le sorti del Palio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIOGGIA Una Marciliana rovente, oggi pomeriggio, avrà il nome della contrada vincitrice del Palio. Le alte temperature durante il giorno mettono in risalto la dedizione e la forza volontà dei volontari del Comitato del Palio, che resistono stoicamente vestiti con abiti medioevali a temperature sopra i 30 gradi. Ma il bel tempo è necessario per fare in modo che l'intero programma della storica manifestazione, che per il ventinovesimo anno rievoca la guerra di Chioggia, si svolga senza alcun intoppo. Nel tardo pomeriggio e alla sera, quando...