L'INIZIATIVA

«Non esiste un vascello veloce come un libro/per portarci in terre lontane/né corsieri come una pagina/di poesie che si impenna/questa traversata/può farla anche il povero/senza oppressione di pedaggio/ tanto è frugale/il carro dell'anima». Sono stati scelti questi versi di Emily Dickinson per tracciare la linea tematica della quarta edizione della maratona di lettura Il Veneto legge, promossa dalla Regione Veneto con l'Associazione Biblioteche, l'Ufficio Scolastico Regionale e il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai (info www.ilvenetolegge.it).

A CHILOMETRO ZERO

Il progetto propone momenti di lettura nel maggior numero possibile di luoghi, nelle situazioni più consone ma anche impreviste e non consuete, nei luoghi naturalmente deputati alla lettura, ma anche in luoghi meno canonici: bar, negozi, uffici, strade, parchi, piazze, nelle case o in qualsiasi luogo sia possibile organizzare un momento di incontro, leggendo per bambini, adulti, anziani e ragazzi. Il tema di quest'anno è il viaggio in tutte le più ampie e ardite declinazioni. Nel sito dell'evento è possibile scoprire e scegliere a quale evento partecipare nel fitto calendario proposto. Si passa dagli eventi nelle scuole del Bellunese ai Viaggi del cuore a Km zero a Sospirolo, dalle storie in viaggio nelle biblioteche di Agordo e Cesiomaggiore, fino al reading La macchina si ferma da un racconto di Edward Morgan Forster a cura di Livio Vianello con proiezione di immagini a Quero e Alano di Piave. Nel Padovano si segnalano il Book Instant Contest a San Pietro in Gu e l'incontro con Vaselin Marcovi autore di Noi diversi a Ponte San Nicolò, gli eventi nelle scuole e le fiabe sulle mura di Cittadella e un Happy hour book ad Abano Terme. Nel Rodigino, oltre alle scuole, la conferenza di Sandra Bedetti Racconti di viaggio, Il Cieco Groto e i suoi contemporanei ad Adria, un focus sull'Abbazia della Vangadizza a Badia Polesine, spaziando poi tra Baudelaire e il Po. Nel Trevigiano, oltre a passeggiate e tour letterari, un Bacharo Tour con Federico Toffano al violoncello e Mauro Masiero, mentre a Farra di Soligo letture ad alta voce con brani al clarinetto di Oreste Sabadin. Nel Veneziano si spazia dalle geografie di Comisso (a Spinea) al naufragio di Pietro Querini (Venezia), dalle voci del lockdown alla Patagonia di Sepulveda. Nel Veronese si muove da Gianni Rodari a Roald Dahl. Infine a Vicenza ancora Patagonia e ancora Rodari, fino alla fiaba ispirata ad Ezzelino III e alla sua amicizia con l'imperatore Federico II, passando per ricette tradizionali e concerti letterari.

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA