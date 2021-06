Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Manuel Locatelli è sbocciato al momento giusto. Un fiore simbolico di speranza in un prato che sta rinverdendosi. Non sappiamo come finirà l'avventura della nazionale in un campionato europeo che s'annunciava per noi molto difficile. Ma rivedere la gente che torna a fare comunità davanti a un maxischermo fa il paio con gli aeroporti e le stazioni che vanno gradualmente riempiendosi: o meglio, diciamo che il deserto dell'ultimo anno è un...