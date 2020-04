Dall'appello sui social agli avvocati, dagli hashtag alle rivendicazioni sindacali: il mondo dello spettacolo si unisce per fare lobby e sensibilizzare il governo nei confronti delle categorie più deboli che lavorano all'ombra delle star. Lo ha chiesto Tiziano Ferro, lo ha ribadito Laura Pausini lanciando un appello, e ieri sono continuate a crescere le adesioni degli artisti in cerca di risposte sulla riapertura di concerti, set e in generale le attività creative «sentite come superflue» ma, secondo la firmataria Ornella Vanoni, «necessarie come l'aria». Una protesta via social che in futuro potrebbe diventare più concreta. «Non molleremo finché non avremo delle risposte», minacciava ieri Fiorella Mannoia alludendo a un settore «in subbuglio» e a molte «telefonate fatte per consultare gli operatori del settore e i commercialisti». Per la conduttrice Andrea Delogu, «la cosa che deve essere chiara è che le persone che hanno più notorietà in questo momento chiedono di essere ascoltate per il loro gruppo di lavoro. Per tante famiglie che sono in difficoltà, non sanno come pagare mutuo e bollette e vorrebbero sapere quando si potrà ripartire». Fondamentale insistere anche per la regista e attrice Michela Andreozzi, già impegnata insieme a centinaia di colleghi attori nella richiesta della creazione di un organo ufficiale di categoria: «Dobbiamo insistere e chiedere risposte per una questione di giustizia».

