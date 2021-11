Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PIATTAFORMAVENEZIA Si chiama Manita Calcio, per grafica assomiglia a Instagram, ma è un'app dedicata solo al calcio. I suoi ideatori, un gruppo di gondolieri veneziani, si propongono di farla diventare una piattaforma social, anzi, ambiziosamente, la piattaforma di riferimento per l'universo del pallone. Un'app per chi ha la passione del commento da tastiera, o vuole ricordare imprese celebri del passato o semplicemente rimanere informato...