Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LIDO(L.M.) Circa 200 persone si sono dati appuntamento ieri mattina al Lido (nella foto) per dire che Gli alberghi non sono la cura ed esprimere la loro contrarietà al progetto di riqualificazione dell'ex ospedale al mare. Due i presidi di questa mobilitazione: il primo in piazzale Santa Maria Elisabetta, dove si sono susseguiti molti interventi, poi la manifestazione si è messa in marcia (in fila indiana con distanziamento per evitare...