Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sono partiti solo pochi anni fa dai marciapiedi di via del Corso, adolescenti che tentavano di far sentire la loro voce a passanti distratti. Ora, poco più che ventenni, i Maneskin (nella foto) hanno percorso qualche centinaio di metri più in là e vanno a prendersi il Circo Massimo, dove sono già passati i Rolling Stones, Bruce Springsteen, David Gilmour, Roger Waters. Bisogna attendere un anno, perché il concerto che chiuderà un anno e...